Украинские военные заняли новые позиции в Марьинке, до оккупированного Донецка несколько сотен метров, - 24-я ОМБ

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Гордон, об этом в эфире радиостанции "Армія FM" 12 июня сообщил пресс-офицер бригады Назар Ильницкий.



"Разведчики бригады зашли в так называемую серую зону для того, чтобы улучшить свое тактическое положение – отодвинуть свою глубину от местного населения. Этот план разрабатывался командованием бригады и высшим командованием. Спланировали, разработали все до деталей и выполнили. Это важно, поскольку обеспечивает большую безопасность для населения – оно будет находиться гораздо дальше от линии соприкосновения... Также улучшается и наше положение – отсюда лучше наблюдать за врагом и контролировать его действия", – сказал Ильницкий.



По его словам, таким образом, в Марьинке уже практически не осталось "серой зоны", а до временно оккупированных Александровки и Донецка от новых позиций – 100–250 метров.

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Эту информацию подтвердил в Фейсбуке военный корреспондент ТРК "Украина" Алексей Кашпоровский.



"Украинская армия практически полностью контролирует Марьинку. Фактически позиции армейцев теперь находятся всего в паре сотен метров от Александровки и самого Донецка. А "серая зона" передвинулась в Трудовской район. Благодаря продвижению "королевской" пехоты жителям Марьинки будет меньше прилетать. Как по мне, это лучшая демонстрация стратегии "Перестать стрелять". Везде, где украинская армия уходит вперед, – в Мариуполе, Славянске, Лисичанске – резко перестают стрелять. Предлагаю сепарам взять на заметку, если они и вправду хотят мира", – написал он.

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