Партия "Слуга народа" исключила из своего списка №73 - Ирину Панченко

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на страницу политсилы в Facebook.

"Постпраймериз еще не начались, а изменения в списке уже произошли. После дополнительной проверки Панченко Ирина Сергеевна, №73, выбыла из 100 претендентов в избирательном списке", - сказано в сообщении.

Причины исключения Панченко при этом не указывают.

В партии подчеркнули, что результаты постпраймериз будут известны после следующего этапа съезда партии в июле.

Также на Цензор.НЕТ: Экс-депутат Одесского горсовета Спивак и фехтовальщик Гутцайт решили не баллотироваться в Раду от "Слуги народа"