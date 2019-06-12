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12.06.19 16:48

Партия "Слуга народа" исключила из своего списка №73 - Ирину Панченко

Из списка партии "Слуга народа" на внеочередных выборах в Верховную Раду после дополнительной проверки исключили юриста, выпускницу Киевского национального университета им. Тараса Шевченко Ирину Панченко (№73).

ирина,панченко

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на страницу политсилы в Facebook.

"Постпраймериз еще не начались, а изменения в списке уже произошли. После дополнительной проверки Панченко Ирина Сергеевна, №73, выбыла из 100 претендентов в избирательном списке", - сказано в сообщении.

Причины исключения Панченко при этом не указывают.

В партии подчеркнули, что результаты постпраймериз будут известны после следующего этапа съезда партии в июле.

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