Парубий подписал закон о временных следственных комиссиях

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Парубий написал в Twitter.

"Сегодня подписал Закон Украины №1098 "О временных следственных комиссиях, специальной временной следственной комиссии и временных специальных комиссиях Верховной Рады Украины" и передал его на подпись Президенту Украины", - написал он.

Напомним, 6 июня Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №1098 о временных следственных комиссиях (ВСК) и временных специальных комиссиях Верховной Рады Украины.

Как сообщалось, новый закон предусматривает, как будет работать ВСК при процедуре импичмента президента.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Закон о ВСК не меняет механизм работы комиссий, а упорядочивает и уточняет его, - нардеп от БПП Винник