Экс-глава КС о реформе судов ЗеКомандой: в реформировании судебной системы должна принимать участие только профессиональная общественность

Об этом он заявил в комментарии Українським Новинам.

"Общественность должна быть профессиональной. Должен быть общественный совет (при каждом органе)", - сказал он.

По мнению Домбровского, для судебной ветви власти можно и нужно снять существующие возрастные ограничения.

Он отметил, что это позволит добавить профессионализма в процесс реформирования судебной отрасли.

"Но, согласно закону установлено ограничение по возрасту, 60 лет. А вот мне 72, и почему я не могу быть в общественном совете, зная судебную систему? Это неправильно", - подытожил юрист.

Он уверен, что судебную реформу должны реализовывать все ветви власти.

"Судебную реформу должны реализовывать все. Начиная от законодательства и завершая судьями. Ну и Президент, поскольку является субъектом законодательной инициативы. Ему никто не запрещает вносить любые законопроекты. Тем более новый президент. Он должен забрасывать Верховную Раду законопроектами", - отметил экс-глава КС.

Как сообщалось, ранее Высшая квалификационная комиссия судей (ВККС) заявила, что Общественный совет добропорядочности (ОСД) продолжает работу, но делает это с нарушением процедуры.

Судебная реформа не вернула народу право на справедливый суд.

Глава Государственной судебной администрации (ГСА) Зеновий Холоднюк раскритиковал методы внедрения судебной реформы.

Эксперты считают судебную реформу в Украине такой, что реализована неуспешно.