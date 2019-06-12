Заочно сообщено о подозрении двум гражданам Италии, воевавшим за террористов "ДНР", - Сарган

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган, информирует Цензор.НЕТ.

Прокуратурой Донецкой области согласовано заочное сообщение о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 260 (участие в не предусмотренным законом военизированных или вооруженных формированиях) УК Украины, 43-летнему и 30-летнему гражданам Италии, которые принимали участие в боевых действиях на стороне террористической организации "ДНР".

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В ходе досудебного расследования установлено, что в 2014 году мужчины прибыли в город Ясиноватая Донецкой области для добровольной службы на террористов в составе одного из незаконных вооруженных формирований. В их обязанности входило вооруженное дежурство на блокпосту и выполнение боевых задач, поставленных "руководством".

В настоящее время досудебное расследование в уголовном производстве продолжается. В ближайшее время прокуратура обратится в суд за разрешением на задержание подозреваемых с целью их повода для участия в рассмотрении ходатайства о применении меры пресечения в виде содержания под стражей.

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