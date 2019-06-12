На 12 июня в Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях объявлено штормовое предупреждение, - ГСЧС

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"До конца суток 12 июня в Закарпатской, Львовской, Черновицкой и Ивано-Франковской областях грозы, местами значительные дожди, град и шквалы 15-20 м/с (первый уровень опасности)", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что 12 июня, в Украине ожидается преимущественно сухая погода, будет жарко – с максимальной температурой воздуха, характерной для середины июня. Осадки не ожидаются, лишь на Закарпатье и Прикарпатье во второй половине дня местами кратковременный дождь и грозы.

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