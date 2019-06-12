В переходный период учреждения самостоятельно будут принимать решение о новом правописании, - МОН

Об этом министерство сообщило "Укринформу", передает Цензор.НЕТ.

"С 3 июня рекомендуется применять нормы новой редакции правописания. В то же время сейчас идет переходный период, поэтому каждое учреждение может само принимать решение о переходе на новую редакцию. Конкретный план имплементации правописания во все сферы жизни сейчас разрабатывается. Мы предполагаем, что он будет представлен не раньше сентября, поскольку требует охвата большого количества вопросов и согласования с большим количеством сторон", - проинформировали в пресс-службе.

Напомним, 22 мая 2019 г. Кабинет министров Украины принял постановление № 437 "Вопросы украинского правописания", которым одобрена новая редакция ""Українського правопису".

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