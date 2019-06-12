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12.06.19 18:14

В отдельном батальоне морской пехоты прошли плановые прыжки с парашютом с вертолета. ФОТОрепортаж

В отдельном батальоне морской пехоты в соответствии с планом боевой подготовки прошли прыжки личного состава десантно-штурмовой роты и взвода разведки.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

В отдельном батальоне морской пехоты прошли плановые прыжки с парашютом с вертолета 01

"Прыжки проходили с высоты 600 метров с вертолета Ми-14. Среди военнослужащих, участвовавших в прыжках были не только опытные офицеры, сержанты и солдаты, но и новички, те, кто только недавно сделал свой первый прыжок под куполом парашюта", - говорится в сообщении.

В отдельном батальоне морской пехоты прошли плановые прыжки с парашютом с вертолета 02
В отдельном батальоне морской пехоты прошли плановые прыжки с парашютом с вертолета 03

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В отдельном батальоне морской пехоты прошли плановые прыжки с парашютом с вертолета 04
В отдельном батальоне морской пехоты прошли плановые прыжки с парашютом с вертолета 05
В отдельном батальоне морской пехоты прошли плановые прыжки с парашютом с вертолета 06

Перед практическими прыжками морские пехотинцы отработали элементы прыжка на воздушнодесантном комплексе, изучили материальную часть и научились правильно укладывать парашют.

В отдельном батальоне морской пехоты прошли плановые прыжки с парашютом с вертолета 07

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В отдельном батальоне морской пехоты прошли плановые прыжки с парашютом с вертолета 08
В отдельном батальоне морской пехоты прошли плановые прыжки с парашютом с вертолета 09

Плановые прыжки личного состава батальона проходят на этапе подготовки к международным учениям "Си Бриз 2019", которые пройдут в июле.

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