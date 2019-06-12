Эстония поможет Украине создать "государство в смартфоне", - Федоров

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"Именно Эстония первой в мире ввела электронное взаимодействие реестров и ID-карты, провела электронные выборы и достигла показателя онлайн-услуг в 99%, предоставила возможность "электронного гражданства" - опыт этой страны действительно впечатляет. Наша цель - применить наиболее современные и инновационные технологии и подходы для внедрения концепции "Государство в смартфоне", чтобы сделать стремительный прыжок, пропустив несколько эволюционных этапов, где это возможно", - отметил Михаил Федоров.

Украинская делегация за 2 дня провела в Эстонии более 10 встреч.

"Договорились о конкретной поддержке по проведению аудита реестров, развитию системы "Трембита", современной электронной идентификации SmartID и внедрению e-Residency. На каждой встрече мы чувствовали абсолютную открытость и желание помочь Украине", - добавил советник главы государства.

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Экспертные обсуждения концепции "Государство в смартфоне" начнутся на этой неделе. После этого документ будет обнародован - с детальным планом действий на 2019 и стратегическими целями до 2024 года.