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12.06.19 18:31

Минветеранов будет мониторить качество медицинских услуг для участников боевых действий, - Фриз

Министерство по делам ветеранов будет осуществлять мониторинг качества предоставления медицинских услуг для участников боевых действий.

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Об этом сообщила министр по делам ветеранов, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал. Мероприятие было инициировано Министерством по делам ветеранов.

"Наша цель заключается в создании эффективной системы предоставления медицинских услуг для ветеранов. В частности, мы предложили к обсуждению формат, когда пять опорных госпиталей в тесном сотрудничестве с медицинскими высшими учебными заведениями, что позволит соединить науку и практику, предоставлять комплексное медицинское обеспечение ветеранам", - отметила Ирина Фриз и добавила, что Минветеранов также будет сотрудничать с областными центрами по реабилитации, работающими по комплексным программам.

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"Мы поддерживаем тезис Ульяны Супрун по формированию единого медицинского пространства, в котором "деньги следуют за пациентом", в нашем случае - за ветераном. То есть дополнительный пакет услуг для ветерана будет платить Минветеранов, но там, где ветеран хочет получить лечение", - сообщила Ирина Фриз и отметила, что Министерство по делам ветеранов осуществлять мониторинг качества предоставления медицинских услуг для участников боевых действий.

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