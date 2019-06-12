За неделю к нам поступила ложная информация о минировании 251 объекта здравоохранения, - Супрун

Как передает Цензор.НЕТ, об этом она написала в Фейсбуке.

Она отметила: "В последнее время такие сообщения о заминировании объектов получаем регулярно: "По информации Запорожского ЦЭМП и МК, 10.06.2019р. в 18 час. 20 мин. поступило сообщение о заминировании г. Запорожье: 10 больниц, 9 торговых центров, 11 домов, центральный автовокзал, железнодорожный вокзал".

Супрун продолжила: "По данным Украинского научно-практического центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф МЗ Украины, с 3 по 11 июня поступили сообщения о заминировании из 11 регионов. За этот период было заминировано минимум 251 объекты (торговые центры, дома, здания вокзалов), а также 65 учреждений здравоохранения. Ни одно из этих сообщений не подтвердилось.

Серьезную опасность такие сообщения представляют для учреждений здравоохранения.

Из-за них отменяются операции и важные процедуры, эвакуируются пациенты и медицинский персонал больницы, работа медучреждения фактически блокируется на неопределенное время. Как следствие - операции и жизненно важные процедуры нужно переносить, возрастает нагрузка на медицинских работников, возникают серьезные перебои в работе, а под угрозой оказывается здоровье и жизнь пациентов".

И.о. министра подчеркнула: "Такая системность и регулярность свидетельствует о том, что это не происходит из-за чье-то желания неудачно пошутить или развлечься. Выглядит, как происходит проверка способности государственных служб реагировать на такие вызовы.

Сейчас ни одно сообщение не подтвердилось, но в любом случае нужно быть готовым ко всему и знать, как действовать в такой чрезвычайной ситуации".

"Чаще всего такие сообщения приходят в виде SMS на телефон или электронным письмом. В этом случае:

▪ не удаляйте и не отвечайте на электронное письмо или сообщение

▪ если оно отправлено по электронной почте, запишите адрес

▪ если отправлено через социальные сети, запишите имя или название аккаунта

▪ немедленно позвоните по номеру 101, 102 или на горячую линию Службы безопасности.

▪ следуйте инструкциям вам предоставят

Что делать гражданам в случае объявления эвакуации:

▪ сохранять спокойствие и не паниковать

▪ взять с собой документы, деньги, ценности (при необходимости лекарства)

▪ отключить все электроприборы

▪ закрыть помещения и выйти в безопасное место", - отметила она.

"Важно, чтобы планы эвакуации в зданиях были актуальными и хорошо изученными. Процедуры эвакуации должны также предусматривать меры по обеспечению того, чтобы никто не входил на территорию после ее начала.

Здесь есть больше информации об алгоритме действий в случае получения сообщения о минировании

Необходимо, чтобы управленцы на местах обратили внимание на эти правила и приняли соответствующие меры. Сохраняйте спокойствие и поделитесь этой информацией!" - резюмировала Супрун.