На Черкасщине инспектор Госрыбагентства попался на взятке 25 тыс. грн. ФОТОрепортаж

Об этомна своей странице в Фейсбук сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган, информирует Цензор.НЕТ.

"Чиновник предложил гражданину за денежное вознаграждение осуществить выход на воду в акватории Кременчугского водохранилища реки Днепр с целью осуществления незаконного вылова водных живых биоресурсов во время нереста запрещенными орудиями лова", - говорится в сообщении.

Злоумышленник задержан при получении очередного транша в сумме 12 тыс. грн из общей суммы взятки в 25 тыс. гривен.

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Сейчас решается вопрос о сообщении взяточнику о подозрении и избрании меры пресечения. Предварительная правовая квалификация преступления - ч.3 ст. 368 УК Украины.

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