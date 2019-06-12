Тимошенко советует Зеленскому не считаться с решением КС: "Президент точно знает, что указ Конституционный"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом она заявила в эфире канала "112 Украина".

"Даже если Конституционный Суд на коррупционной основе признает указ президента о роспуске парламента неконституционным, тогда должен идти следующий шаг - президент должен отменить этот указ. Так же как если КС признает неконституционными некоторые положения закона, парламент должен отменить эти положения закона. А до тех пор, пока парламент не отменит или президент не отменит указ о досрочных выборах, все эти законодательные нормативные акты остаются в силе", - утверждает Тимошенко.

Поэтому, по ее словам, "даже если на коррупционной основе КС вынесет решение, что указ президента о роспуске Верховной Рады является неконституционным, то президенту как гаранту Конституции, который точно знает, что указ конституционный, можно указ не отменять".

В таком случае, подчеркнула лидер "Батькивщины", ЦИК обязана выполнить этот указ, несмотря на решение КС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский обсудил с Тимошенко досрочные парламентские выборы

"Даже если суд примет незаконное абсолютно решение, то президенту не надо отменять указ о роспуске парламента, а надо требовать его выполнения", - посоветовала она.

Тимошенко рассказала, что главной темой ее встречи с Зеленским в среду было то, "как не допустить отмены досрочных выборов, разрушения всего избирательного процесса".

"Нельзя допустить, чтобы КС разрушил досрочные выборы", - подчеркнула она.

Лидер "Батькивщины" также сказала, что выступает за объединение с партиями "Слуга народа" и "Голос" на некоторых мажоритарных округах, где присутствуют "выдающиеся монстры коррупции режима Порошенко".

"Следует трем партиям - "Слуга народа", "Батькивщина" и "Голос" - объединиться и выдвинуть единого кандидата, чтобы не дать этим монстрам за счет подкупа победить на этих округах", - заявила Тимошенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Тимошенко объявила первую пятерку партии "Батькивщина": в список попали Тарута и Наливайченко