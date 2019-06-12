Жена главы СВР Бухарева не работала в "Квартале 95", - пресс-секретарь замглавы АП Руденко

Об этом Громадському сообщила экс-спикер "Квартала", пресс-секретарь заместителя главы Администрации президента Ольга Руденко, информирует Цензор.НЕТ. Также она прокомментировала вероятное кумовство Бухарева с участником "Квартала" Евгением Кошевым.

"Мы выяснили, что в "Квартале 95" она не работала. А по кумовству, я не могу комментировать, я не знаю", - отметила она.

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Напомним, 11 июня главой Службы внешней разведки назначен Владислав Бухарев, который является действующим народным депутатом из фракции "Батькивщина".

Несмотря на работу исключительно на государственных должностях, новый глава Службы внешней разведки Владислав Бухарев задекларировал немало недвижимости, несколько автомобилей, а своей дочери он подарил более 15 млн гривен ($570 тыс.) Также у Бухарева медаль от российской ФСБ, которую, как он утверждает, получил еще в 2004 году за международную операцию против сбыта наркотиков.