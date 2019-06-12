Экс-замминистра обороны Гусев отказался баллотироваться в Раду по спискам "Слуги народа"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он сообщил НВ.

"Я решил и это мое решение не продолжать участие в парламентских выборах", — сказал Гусев.

По его словам, последние три дня на него произошла информационная атака. Гусев считает, что за этим стоят те же люди, которые его атаковали в 2015-м году, когда он работал в Министерстве обороны.

Гусев добавил, что за день до проведения съезда партии Слуга народа он прошел детектор лжи, результаты которого были переданы президенту и руководству АП.

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"Насколько я знаю, результаты были позитивными", — сообщил он.

При этом Гусев говорит, что обсудил свое решение не баллотироваться в Раду с президентом.

Экс-замминистра остается в команде Владимира Зеленского, и будет ей помогать, однако в другой роли, о которой в дальнейшем станет известно.

"Фейковые новости буду опровергать фактами", - сказал он.

На съезде партии Слуга народа, который прошел 9 июня, его фамилию назвали 41-й в списке кандидатов в нардепы.

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