ЕС ожидает, что все незаконно заключенные в РФ украинцы будут освобождены без промедления, - Косьянчич

Об этом в Twitter написала представитель Службы внешних действий ЕС Майя Косьянчич, передает Цензор.НЕТ.
"Поступают сообщения о еще одном раунде обысков и арестов крымских татар Россией на незаконно аннексированом полуострове. Мы ожидаем, что все незаконно заключенные украинцы будут освобождены без промедления", - говорится в сообщении.
Косьянчич также добавила, что ЕС не признает применения российского законодательства в Крыму и в Севастополе, и ожидает, что все незаконно заключенные украинцы будут немедленно освобождены.
Напомним, 10 июня российские силовики в оккупированном Крыму задержали 8 крымских татар в рамках так называемого "дела Хизб ут-Тахрир". "Хизб ут-Тахрир" - международная исламская политическая партия, которая публично и свободно действует в странах Европы и в США.