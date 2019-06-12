На Житомирщине следователь полиции вымогал 500 долларов за закрытие уголовного производства, - военная прокуратура

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу военной прокуратуры Центрального гарнизона.

Установлено, что полицейский решил заработать, осуществляя досудебное расследование уголовного производства по признакам уголовного преступления, предусмотренного ст. 290 Уголовного кодекса Украины (Уничтожение, подделка или замена номеров узлов и агрегатов транспортного средства). Следователь потребовал у лица, у которого изъял автомобиль, 500 долларов "вознаграждения" за не назначение экспертизы машины и закрытие дела.

12 июня при получении первых 2 тыс. гривен взятки, капитана-вымогателя задержали в порядке ст. 208 УПК Украины.

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В настоящее время взяточнику готовится сообщение о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины и ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранения от должности.