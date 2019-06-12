Еще 17 кандидатов-самовыдвиженцев зарегистрировал ЦИК, двум было отказано

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу ЦИК.

"Всего по состоянию на 12 июня в одномандатных избирательных округах зарегистрировано 135 кандидатов в народные депутаты Украины, в частности тех, которые баллотируются в порядке самовыдвижения - 128, выдвинутых политическими партиями - семь", - говорится в сообщении.

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Кроме того, комиссия отказала в регистрации двум кандидатам в в народные депутаты Украины. Также, рассмотрев соответствующее представление, ЦИК зарегистрировала пять официальных наблюдателей от Всеукраинской общественной организации "Передовые правовые инициативы" на внеочередных выборах народных депутатов Украины в заграничном избирательном округе.

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