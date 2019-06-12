Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
12.06.19 22:59

Президент должен как можно быстрее подписать изменения в энергетическое приложение к Соглашению об ассоциации Украина-ЕС, - Климпуш-Цинцадзе

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе считает важным, чтобы президент Владимир Зеленский подписал изменений в приложение №27 к Соглашению об ассоциации между Украиной и ЕС как можно быстрее до саммита Украина-ЕС.

климпуш,климпуш-цинцадзе,цинцадзе

Как передает Цензор.НЕТ, об этом она написала в Фейсбуке. 

"Долгожданное "энергетическое" приложение №27 к Соглашению, кропотливая работа над которым в правительстве, а затем и в парламенте, продолжалась год. Но надо, чтобы не только ВР и Кабмин сделали свою работу, а чтобы и президент подписал закон уже сейчас, за несколько недель до саммита Украина-ЕС (напомню, он запланирован на 8 июля). Ждем, беспокоимся", - отметила она.

По словам вице-премьера, начать переговоры о членстве Украины в ЕС можно будет с окончанием действия Соглашения об ассоциации и завершением ее выполнения Украиной".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Депутаты должны поддержать кандидатуру Пристайко на пост главы МИД, - Климпуш-Цинцадзе

"Но чтобы двигаться в исполнении соглашения, и это ключевое, - нужны полное понимание и сотрудничество всех задействованных институций. Если, по крайней мере, одно из звеньев демонстрирует неконструктивную позицию, весь процесс тормозится", - добавила Климпуш-Цинцадзе.

Также она посетовала на то, что некоторые из евроинтеграционных законопроектов ждут своей очереди на принятие уже годами.

"Еще одна проблема - способность властных институтов работать над евроинтеграцией. То же и с евроатлантическим направлением", - считает вице-премьер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Правительство будет эффективно работать с новым президентом, - Климпуш-Цинцадзе

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100