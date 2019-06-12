Сотрудник ГФС задержан в Херсоне при попытке дать 500 долл. взятки следователю за закрытие уголовного производства, - Нацполиция. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

За возможность избежать уголовной ответственности за хранение наркотиков и закрытие начатого уголовного производства сотрудник ГФС предлагал 500 долларов заместителю следственного отделения Херсонского отдела полиции.

26-летнего старшего оперуполномоченного УГФС задержали после передачи им денег следователю.

Смотрите: Гражданин Непала задержан при попытке дать 1,5 тыс. долл. взятки пограничнику в аэропорту "Борисполь". ФОТО

В случае доказательства вины по ч.3 ст.369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) Уголовного кодекса Украины сотруднику ГФС грозит лишение свободы на срок от 4 до 8 лет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Херсонщине сотрудники Национального природного парка "Нижнеднепровский" попались на взятке 25 тыс. грн, - СБУ. ФОТО