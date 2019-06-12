В США рассматривают возможность введения санкций против проекта "Северный поток-2", - Трамп

Об этом он заявил во время совместной пресс-конференции с президентом Польши Анджеем Дудой, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

"Мы защищаем Германию от России, и Россия получает миллиарды и миллиарды долларов из Германии за газ", - отметил Трамп.

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Многие европейские страны, включая Польшу, хотят получить сжиженный газ из США, заявил президент США Дональд Трамп, обращаясь к прессе: "Чрезвычайные объемы продаются".

У Германии есть сила заблокировать этот процесс, перестав покупать российский газ, убежден президент США.

"Германия имеет возможность заблокировать трубопровод, - сказал он о кремлевском проекте. - Знаете как? Не покупать российское. Германия решила купить огромный процент своих энергоносителей в России".

Он поделился соображениями, что немецкий народ не доволен решением покупать российский газ, ведь это делает "Германию заложницей России".

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Трамп также подтвердил планы провести встречу с президентом России Путиным во время собрания Большой 20-ки в Японии в конце июня.

Напомним, проект "Северный поток-2" предусматривает строительство новой нитки газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии наравне с уже действующим "Северным потоком". Его мощность составит 55 млрд кубометров газа в год, длина – свыше 1,2 тыс. км. Общая стоимость проекта оценивается в 9,5 млрд евро. Согласно замыслу, газопровод "Северный поток-2" должен удвоить объемы газа, транспортируемого из России в Германию в обход Украины и Польши. Планируется, что газопровод должен начать поставки газа по дну Балтийского моря с 1 января 2020 года.

В проекте принимают также участие компании из Германии, Австрии, Великобритании и Франции. Противники проекта – в том числе Польша, страны Балтии, Украина, Молдова, США и Дания – утверждают, что "Северный поток-2" увеличит зависимость ЕС от "Газпрома", который уже поставляет в ЕС около трети объемов газа. Польская власть хочет, чтобы Европейская комиссия подчинила эту инвестицию законодательству Европейского союза. В результате чего "Северный поток-2" может стать убыточным для Газпрома.

Газпром получил разрешения на строительство "Северного потока-2" в России, Финляндии, Швеции и Германии. В конце марта 2019 года Дания отказала Газпрому в прокладке "Северного потока-2" в своих территориальных водах. Это единственная страна, которая пока не предоставила Газпрому разрешение на строительство.

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Администрация Трампа последовательно выступает против проекта "Северный поток-2".