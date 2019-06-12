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12.06.19 23:32

Суд отправил под домашний арест подозреваемого в избиении телеоператора на харьковском рынке "Барабашово", - Нацполиция. ФОТО

Сегодня, 12 июня, Киевский районный суд Харькова избрал 26-летнему харьковчанину, подозреваемому в избиении оператора одного изместных телеканалов, меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста сроком до 10 августа с применением электронного средства контроля.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Суд отправил под домашний арест подозреваемого в избиении телеоператора на харьковском рынке Барабашово, - Нацполиция 01

"7 июня на территории торгового центра "Барабашово" указанный гражданин совершил умышленные преступления, направленные против законной профессиональной деятельности журналиста и общественного порядка", - говорится в сообщении.

Суд отправил под домашний арест подозреваемого в избиении телеоператора на харьковском рынке Барабашово, - Нацполиция 02

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Следствие объявило ему о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 171 (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов), ч. 4 ст. 296 (хулиганство), ч.1 ст. 345-1 (угроза или насилие в отношении журналиста) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.

Напомним, 7 июня вечером на территории ТЦ "Барабашово" произошла массовая драка с участием представителей "Национального корпуса" и ветеранов АТО. Больше всех пострадал оператор местного телеканала Вадим Макарюк: камера разбита, сам он до сих пор находится в реанимации.

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