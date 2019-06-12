Россия ведет масштабную, хотя и не очень успешную кампанию влияния в Африке, - The Guardian

Об этом свидетельствуют документы, доступ к которым получило The Guardian через аналитическую группу "Центр Досье", которую поддерживает российский оппозиционер Ходорковский в Лондоне, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

Операцию влияния возглавляет Евгений Пригожин - близкий к Путину олигарх. Цель действий в Африке - противодействовать влиянию США, а также Великобритании и Франции в регионе, сдерживать "прозападные восстания".

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В документах перечисляются достижения российской "Компании" в Африке, среди которых - отстранения от власти прозападных политиков в Центральноафриканской Республике, "усиление" там вооруженных сил, распространение информационного воздействия через газеты и радио.

На Мадагаскаре, говорится в документах, новый президент Андри Рахоэлина выиграл выборы "при поддержке Компании". Россия "выпускала и распространяла самую большую газету острова с ежемесячным тиражом в 2 миллиона копий", - говорится в документах. В Судане россияне создали программу экономических и политических реформ с целью удержать у власти президента Омара аль-Башира, включая план подавления оппозиции, использование ложных новостей для дискредитации оппозиции, увеличение расходов на издательство, чтобы уменьшить доступ оппозиции к прессе, сообщает The Guardian.

В одном из писем, которые стали достоянием прессы в результате утечки информации, Пригожин жалуется, что президент Судана не следует всем советам российского советника и занимает "чрезвычайно осторожную позицию".

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Усилия России по созданию зон влияния в Африке не очень успешны, утверждает аналитик Саймон Эллисон в другой статье для The Guardian.

Россия проигрывает США, Франции и Китаю конкуренцию за влияние на континенте.