РФ не собиралась выполнять нормы морского права в Керченском проливе, - Хомчак о захвате украинских кораблей

В интервью Радіо Свобода Хомчак рассказал, что общался с начальник Военно-морских сил Украины Игорем Воронченко по поводу событий в Черном море, информирует Цензор.НЕТ.

"Он (Воронченко. - Ред.) мне доложил, что это был не первый проход наших военных кораблей, он отдавал команды, которые нужны были: возвращаться, когда их не пускали, когда они стояли, сделали заявку, что они готовы пройти под тем мостом, как это было в предыдущие разы. Провокация была с российской стороны, они же даже кадры показывали, как они это делали. То есть они не собирались просто выполнять нормы морского права, гуманитарного права. У военных есть свои законы. А так, как повела себя Россия у Керченского пролива - классификация была нашего руководства, это открытая военная агрессия, и я с этим согласен", - сказал Хомчак.

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Он подчеркнул, что украинские корабли не планировали вступать в противостояние с российскими, а намеревались пройти к определенному месту базирования. По его словам, для оценки действий моряков с захваченных буксира и двух катеров их сначала нужно вернуть из российского плена.

"Если идти туда - это решение было принято соответствующими руководителями, которые в то время были, для того, чтобы пройти с целью усиления группировки в Азовском море. Они проходили открыто, заявили, что они идут, то есть так, как надо было идти судам через этот пролив - они проходили", - подытожил он.

Хомчак анонсировал, что ВМС Украины и в дальнейшем будут осуществлять проход военных кораблей через Керченский пролив, однако постараются избежать повторения ситуации, которая возникла осенью прошлого года.

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"Военные попытки - конечно, мы повторять так же, как оно было, не собираемся, но будем думать, как это делать так, чтобы не было таких последствий", - сказал он.

Как сообщалось, ВМС ВС Украины 25 ноября сообщили, что пограничные корабли Российской Федерации осуществили агрессивные действия против украинских судов, которые совершали плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. В частности, российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего был поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, а также потерян спасательный плотик. При этом ВМС ВСУ подчеркивают, что о намерении осуществить переход предупреждали заранее и действовали в рамках международного права.

В то же время, в ФСБ России заявляли, что три украинских военных корабля в Азовском море "незаконно вошли в территориальные воды РФ и направились к Керченскому проливу".

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В результате незаконных действий российских силовиков были захвачены три корабля ВМС Украины и взяты в плен 24 украинских военнослужащих. Подконтрольный РФ суд оккупированного Симферополя избрал мерой пресечения для 24 моряков содержание под стражей до 25 января 2019 года.

30 ноября моряков перевезли в Москву: 21 украинца доставили в московское СИЗО "Лефортово", 3 раненых - в "Матросскую тишину".

15 и 16 января Лефортовский суд РФ принял решение о продлении на три месяца срока ареста 24 пленных украинских моряков. Таким образом, под арестом они останутся как минимум до конца апреля.

17 апреля Лефортовский районный суд Москвы продлил арест всем украинским военнопленным морякам - еще на три месяца - до конца июля.

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