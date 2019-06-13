Телеоператор Макарюк, избитый на харьковском рынке "Барабашово", находится в стабильно тяжелом состоянии

Об этом рассказал заведующий отделением реанимации 7 городской клинической больницы Константин Черемский, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на местное издание UA:Суспільне.

Диагноза врач не назвал, объяснил, что не уполномочен.

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"Ему предоставляется полное лечение. У него много друзей оказалось, помогающих ему в этом. Также мы стараемся помочь. Мы ожидаем положительный прогноз", - сказал Черемский.

Напомним, 7 июня вечером на территории ТЦ "Барабашово" произошла массовая драка с участием представителей "Национального корпуса" и ветеранов АТО. Больше всех пострадал оператор местного телеканала Вадим Макарюк: камера разбита, сам он до сих пор находится в реанимации.

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12 июня Киевский районный суд Харькова избрал 26-летнему харьковчанину, подозреваемому в избиении оператора одного изместных телеканалов, меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста сроком до 10 августа с применением электронного средства контроля.