США рассматривает возможность отправки в Польшу 2 тысяч военных, - Трамп

Президент США также отметил, что Америка не планирует отправлять в Европу дополнительных военных, а возможная отправка военных в Польшу состоялась бы за счет перемещения их из Германии или другой страны Европы, где находятся военные США, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

Заявление президента США прозвучало в ходе совместной пресс-конференции с президентом Польши Анджеем Дудой.

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Сообщается, что во время визита Дуды над Белым домом состоится облет современного американского истребителя F-35. Ранее Польша выразила заинтересованность в приобретении этих военных самолетов.

В ходе пресс-конференции Трамп заявил, что США отмечают приобретение истребителей F-35 Польшей. "Польша заказала от 32 до 35 новеньких F-35 на самом высоком уровне. Последняя модель", - завил президент США.

"Поздравляю вас с этим, это означает, что у вас прекрасный вкус", - отметил Трамп, обращаясь к президенту Польши.

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