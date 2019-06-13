Путин об Украине: "Неизбежно, что мы восстановим наши отношения"

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью телеканалу "Мир"

"Неизбежно, что мы восстановим наши отношения, не может такого быть между частями одного и того же народа или между двумя братскими народами, как бы ни складывались наши отношения с элитами. Даже с политическими элитами прошлого, допустим, с теми людьми, которые во главу угла всей своей деятельности, всей своей жизни ставили прежде всего личный успех, личную выгоду и сохранение своих капиталов, нажитых за счет украинского народа, а хранящихся где-то за рубежом. От этого у них и такая любовь к Западу, я думаю. Но новое руководство, надеюсь, лишено таких ограничений и чувствует себя свободно, полагаясь на доверие, которое было оказано народом Украины. Думаю, оно сможет действовать энергично", - рассказал Путин.

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Напомним, ранее глава МИД Павел Климкин заявил, что будущие вердикты трибуналов вынудят Кремль сесть за стол переговоров по Крыму.