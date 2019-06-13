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13.06.19 07:57

За несвоевременный ремонт истребителей МиГ-29 со Львовского авиационно-ремонтного завода взыскали 2,9 млн грн в госбюджет, - ГПУ

11 июня 2019 Хозяйственным судом г. Киева частично удовлетворен иск Военной прокуратуры Западного региона Украины и принято решение о взыскании с государственного предприятия "Львовский государственный авиационно-ремонтный завод" в Государственный бюджет Украины 2,9 млн грн.

За несвоевременный ремонт истребителей МиГ-29 со Львовского авиационно-ремонтного завода взыскали 2,9 млн грн в госбюджет, - ГПУ

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

Как сообщается, в марте 2018 г. между оборонным ведомством и указанным заводом был заключен договор на модернизацию двух самолетов МиГ-29.

В связи с нарушением сроков выполнения работ, исполнитель должен был уплатить штрафные санкции. Однако, указанные обязательства завод в добровольном порядке не исполнил.

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Реагируя на выявленные нарушения и действуя в интересах Минобороны, военной прокуратурой заявлен иск о взыскании указанных средств за просрочку сроков модернизации военной техники.

Суд согласился с доводами прокурора и обязал предприятие уплатить указанные средства.

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