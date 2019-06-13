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13.06.19 08:27

Хотелось бы, чтобы РФ была другом Польши, но она снова показывает свое неприятное имперское лицо, - Дуда

Президент Польши Анджей Дуда хотел бы, чтобы Россия была другом Польши, но по его мнению, на данный момент это маловероятно.

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Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеканал 112.Украина, об этом Дуда заявил во время встречи с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне.

"Мы хотели бы, чтобы Россия была нашим другом, но, к сожалению, Россия снова показывает свое очень суровое, неприятное имперское лицо, и мы не хотим быть частью российской сферы влияния", - сказал Дуда.

При этом он назвал Россию "большим соседом Польши, с большим потенциалом, чем у Польши".

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При этом он вспомнил, как на протяжении истории Польша сражалась за свою свободу, несмотря на территориальные претензии со стороны России в разные периоды.

"И я рад, что сегодня мы можем смело говорить, в том числе в связи с военным присутствием США и НАТО в Польше, что мы действительно, в первую очередь, с политической точки зрения, являемся частью Запада", - сказал Дуда.

Напомним, президент Польши Анджей Дуда и президент США Дональд Трамп в Вашингтоне подписали декларацию о сотрудничестве в сфере обороны относительно присутствия вооруженных сил США на территории Польши.

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