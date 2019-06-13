Путин о Зеленском-президенте: Пока деятельности никакой нет. Оценить не могу

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сообщил в интервью телерадиокомпании "МИР" в преддверие его визита в Бишкек и Душанбе. Президенту РФ напомнили об оценках, которые он дал Зеленскому на Петербургском международном экономическом форуме.

"Вы не сердитесь на меня, пожалуйста, я вынужден буду немножко Вас поправить. Я не давал на Петербургском форуме никакой оценки деятельности президента Зеленского, потому что пока деятельности никакой нет. Я не мог этого сделать в силу вот этого объективного обстоятельства: он только приступает к работе", - отреагировал на реплику журналиста Путин.

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"Я по себе знаю: для того, чтобы даже понять задачи, которые перед ним стоят, потребуется немало времени. Надеюсь, что эта адаптация к новому качеству пройдет достаточно быстро", - добавил он.