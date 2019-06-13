Обвинительный акт по факту растраты государственных средств, выделенных на обустройство "Стены" на украинско-российской границе, направлен в суд, - САП

Прокурорами САП совместно с детективами НАБУ завершено досудебное расследование в уголовном производстве по факту растраты денежных средств Государственного бюджета Украины, выделенных для инженерно-технического обустройства российско-украинской государственной границы, территорий, прилегающих к зоне проведения антитеррористической операции и Автономной Республике Крым. Обвинение предъявлено 3 должностным лицам Госпогранслужбы Украины, 3 директорам фирм-подрядчиков и 2 посредникам, всего на скамье подсудимых оказались 8 человек, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу САП.

В ходе расследования установлено, что должностные лица Государственной пограничной службы Украины, при пособничестве и соучастии с субъектами хозяйственной деятельности, при реализации проекта по инженерно-техническому обустройству российско-украинской государственной границы завладели денежными средствами Государственного бюджета Украины в особо крупных размерах, чем вызвали убытки государству на общую сумму 16 688 496,31 грн.

По эпизоду нецелевого использования бюджетных средств установлено, что должностными лицами Государственной пограничной службы Украины осуществлено нецелевое использование бюджетных средств по бюджетной программе 1002120 "Мероприятия по инженерно-техническому обустройству границы" в соответствии с распоряжением Кабинета Министров Украины от 14.05.2015 года № 439-р и проведены расходы на реконструкцию помещений в здании д. "Г-2" на ул. Стартовой, 11 в г.. Харькове (Харьковская авиационная эскадрилья) под служебные помещения, чем допущено нецелевое использование средств на общую сумму 13 212 155,11 грн.

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По эпизоду создания фиктивных субъектов предпринимательской деятельности, по которым "выводились" государственные средства, государству причинен имущественный ущерб в размере 10 372 144,40 грн.

Обвинение предъявлено по ч. 5 ст. 191 УК Украины, как завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах; по ч. 2 ст. 210 УК Украины, как нецелевое использование бюджетных средств должностным лицом, если предметом таких действий были бюджетные средства в особо крупных размерах, совершенного по предварительному сговору группой лиц; по ч. 1 ст. 366 УК Украины, как служебный подлог - внесение должностным лицом в официальные документы заведомо недостоверных данных; ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 205 УК Украины, как организация фиктивного предпринимательства, то есть приобретение субъекта предпринимательской деятельности (юридического лица) с целью прикрытия незаконной деятельности, совершенное повторно, причинившее крупный материальный ущерб государству; а также по ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 205-1 УК Украины,

Обвинительный акт направлен в Дарницкий районный суд города Киева для рассмотрения по существу.