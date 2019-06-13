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13.06.19 10:33

Совет Европы позитивно оценил судебную реформу в Украине

Совет Европы сделал экспертную оценку судебной реформы в Украине за период с 2014 по 2018 годы и проверил соответствие реформы европейским стандартам и рекомендациям.

Совет Европы позитивно оценил судебную реформу в Украине

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Українські Новини", об этом говорится в отчете, опубликованном на сайте СЕ 10 июня.

Так, отмечается, что "впечатляющие усилия в принятии законодательных изменений заслуживают высокой оценки. На законодательном уровне, и в значительной степени также на институциональном уровне, цели, изложенные в Стратегии (судебной реформы), были достигнуты".

Эксперты также отмечают высокую эффективность внедрения реформы "в сравнении с другими большими реформами в сфере правосудия и люстрационными процедурами".

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По мнению Совета Европы результаты судебной реформы показывают "позитивную тенденцию в повышении профессионализма, эффективности и качества правосудия, а также уменьшение коррупции".

Напомним, судебная реформа была инициирована в 2014 году. 2 июня 2016 года были приняты изменения в Конституцию в части правосудия. За время реформы был создан новый Верховный Суд, Высший антикоррупционный суд и Высший суд по вопросам интеллектуальной собственности. Действующие судьи проходят переаттестацию, во время которой проверяется уровень их компетентности и добропорядочности.

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