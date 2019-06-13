Нацбанк сообщили, что суд запретил замглавы НБУ Рожковой выполнять свои полномочия

Об этом сообщается на сайте НБУ, передает Цензор.НЕТ.
"В Национальный банк поступило письмо от физического лица, из содержания которого следует, что 11 июня Барышевский районный суд Киевской области якобы принял решение о запрете Екатерине Рожковой участвовать в заседаниях Правления и выполнять возложенные на нее должностные обязанности. Инициалы этого физического лица совпадают с инициалами одного из предполагаемых участников судебного дела, которое указанное на сайте "судебной власти". В то же время, соответствующее постановление суда не содержится в Едином государственном реестре судебных решений и, соответственно, Национальный банк не получал его от суда", - отметили в НБУ.
Начальник управления претензионно-исковой деятельности Юридического департамента НБУ Виктор Григорчук рассказал, что, согласно процессуальному кодексу, решение суда подлежит исполнению немедленно, то есть сразу после получения.
"Однако, пока мы ни получали, ни присутствовали при вынесении любого постановления о запрете членам Правления Национального банка осуществлять свои полномочия. Поэтому мы не можем утверждать, что информация о наличии соответствующего постановления соответствует действительности. Если это так, то Национальный банк обжалует его в предусмотренном законом порядке. Кроме того, Национальный банк готов изучить наличие признаков, которые могут свидетельствовать о неправосудности таких действий судьи, а следовательно и оснований для обращения с жалобой на действия судьи и обращения к правоохранительным органам", - отметил Григорчук.