Никаких команд не отвечать нет. Ни один человек, который хоть что-то понимает в войне, такой команды не даст, - Хомчак

Об этом он сказал в интервью BBC News Украина, передает Цензор.НЕТ.

"Накануне, когда группа ехала в Минск, президент Украины нас собирал. Мы обсудили все вопросы, которые должна была решить группа, которая ехала в Минск. Президент тогда ехал как раз к западным партнерам. У него была такая мысль, чтобы я там тоже был, но потом ситуация изменилась", - рассказал он

Описывая обстановку на Донбассе, Хомчак рассказал: "Происходит все то, что было последние несколько лет. Там всегда есть огневые столкновения, периодичность обстрелов то нарастает, то стихает. Есть потери, есть дни, когда нет потерь, есть дни, когда есть раненые и досадные случаи, когда гибнут наши военнослужащие. Сказать, что там идет какое-то обострение, которое может ввести в панику народ нашего государства, то такого обострения нет. Идут боевые будни на территории, где есть столкновение двух воюющих сторон. Там постоянно провокации и попытки дискредитировать украинскую армию, чтобы показать, что власть в Украине не может управлять ситуацией. Это все потом транслируется в РФ, на территории оккупированных территорий и прилегающих к ней. Резких изменений нет. Мы получаем информацию, что идут обстрелы, которые вызваны, возможно, иногда даже и страхом, чтобы чего-то не случилось с нашей стороны. Ведь постоянно в прессе идет нагнетание движущихся каких-то украинских колонн в сторону врага. Поэтому реагирования с той стороны разное, но в основном оно имеет провокационный характер. Наши военные изучили противника полностью, имеют полную картину, что там происходит и где находится противник. Мы стараемся не провоцировать".

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"Никакие команды не даны. Там идет война, и все командиры там находятся на своих местах. Командир отделения командует отделением, командир взвода - взводом, командир роты - ротой. У них никаких команд не отвечать нет. Ну как можно на войне сказать: тебя бьют, а ты не отвечай. Это один из элементов информационно-психологической войны, который запускают в эфир, якобы кто-то пришел и дал команду не отвечать на обстрелы. На войне такого не бывает. Ни один человек, который хоть что-то понимает в войне, такой команды не даст. И таких команд не было, таких команд я не получал от нашего военно-политического руководства, и я таких команд не давал. И знаю точно, что командиры там в ООС таких команд не давали и не дадут. Не провоцировать - это все понимают, что этого делать не надо. Ведь уже сколько раз на высшем уровне принимали решение о прекращении огня, чтобы не вести огонь первыми. Но если по нас ведется огонь, то, конечно, как человек, который пять лет воюет, не будет отвечать?", - пояснил Хомчак.

Напомним, ранее глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кучма на переговорах в Минске предложил при составлении соглашения о введении в районе боевых действий на Донбассе режима тишины внести пункт, запрещающий ведение ответного огня.

Предложение Кучмы вызвало резко негативную реакцию у ряда политиков и публичных персон.

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Так, председатель Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что запрет для украинских воинов вести ответный огонь - это шаг к капитуляции. Директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович заявил, что не стреляют в ответ только те, кого поставили "к стенке". Глава фракции "Радикальной партии" Олег Ляшко назвал предложение Кучмы "глупым" и предложил "гнать в шею таких политиков".

Один из экс-лидеров "Правого сектора" Дмитрий Ярош призвал президента владимира Зеленского не отдавать незаконные приказы, которые все равно не будут выполняться. А волонтер, руководитель "Центра поддержки аэроразведки" Мария Берлинская предложила выставить самого Кучму на передовую с автоматом Калашникова и посмотреть, будет ли он отстреливаться.