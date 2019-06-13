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13.06.19 11:32

У нас сложились нормальные служебные отношения, построенные на взаимном доверии, - Хомчак о знакомстве с Коломойским

Начальник Генерального штаба - главнокомандующий Вооруженных сил Руслан Хомчак рассказал о своих отношениях с олигархом Игорем Коломойским.

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Об этом он сказал в интервью BBC News Украина, передает Цензор.НЕТ.

"С Игорем Валерьевичем Коломойским я познакомился, когда был командующим оперативного командования "Юг" весной 2014 года, когда его назначили председателем Днепропетровской ОГА. С тех пор мы с ним начали работать, ведь штаб у меня находился в городе Днепропетровск (теперь Днепр. - Ред. ), как раз началась российская агрессия, армия в 2014 году, вы знаете, в каком была состоянии. Поэтому у нас сложились нормальные служебные отношения, построенные на взаимном доверии. То есть наши отношения начались весной, а закончились, когда в конце февраля 2015 г. меня назначили для дальнейшего прохождения службы в город Киев. С тех пор мы с ним не встречались и не виделись", - рассказал Хомчак, отметив, что сейчас с Коломойским не общается и с назначением на должность Коломойский его не поздравлял.

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