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13.06.19 12:10

Импорт электроэнергии повысит конкуренцию в новом рынке, - руководитель "Укрэнерго" Ковальчук

Импорт электроэнергии, который станет возможным после реформы электроэнергетики с 1 июля 2019 года, повысит конкуренцию на рынке.

энергетика

Об этом пишет эксперт по энергетическим вопросам Украинского института будущего Адриан Прокип, сообщают Українські новини.

"Есть разные пути предотвращения злоупотреблений участниками рынка (электроэнергии - ред.). Один из наиболее эффективных - импорт. Сегодня возможность импорта электроэнергии фактически заблокирована на регуляторном уровне. Но с запуском рынка, он (импорт электроэнергии - ред.) будет свободно осуществляться", - пишет А.Прокип в статье "Страх и ненависть на рынке электроэнергии".
Данную точку зрения поддерживает руководитель НЭК "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук.

"Прошу обратить внимание, что с 1 июля 2019 года в нашу страну станет возможным (наконец-то) импорт электрической энергии", - написал В.Ковальчук на своей странице в Facebook.

По мнению Ковальчука, импорт электроэнергии может стать дополнительным фактором, повышающим конкуренцию на рынке электроэнергии.

В свою очередь, Антимонопольный комитет Украины подтвердил, что у него есть все механизмы и полномочия для того, чтобы на рынке не было антиконкурентных злоупотреблений.

"Мы имеем все необходимые инструменты чтобы остановить нарушения конкурентного законодательства - как механизм рекомендаций, так и механизм штрафов. Мы понимаем какие потенциально компании могут быть ответчиками с точки зрения АМКУ. Мы приветствуем первый шаг по либерализации рынка", - заявила Татьяна Кулешова, директор департамента АМКУ по исследованиям и расследования рынков ТЭК и ЖКХ.
С 1 июля в рамках второго этапа энергореформы заработает оптовый рынок электроэнергии, включающий рынок двухсторонних договоров, рынок на сутки вперед и внутрисуточный рынок, балансирующий рынок и рынок вспомогательных услуг. Антимонопольный комитет Украины намерен отслеживать процесс формирования предложений электроэнергии, условия договоров и специфику ценообразования на этих рынках. Это сделает невозможным доминирование отдельных компаний на рынке и установление экономически необоснованных цен.
Реформа рынка электроэнергии проводится в рамках имплементации Украиной Третьего энергопакета ЕС. Целью реформы является создание конкурентного оптового и розничного рынков электроэнергии по европейской модели.
От своевременного введения второго этапа реформы зависит получение Украиной макрофинансовой помощи от ЕС (500 млн евро) и кредита Всемирного банка (500 млн евро).

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