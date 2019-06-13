Импорт электроэнергии повысит конкуренцию в новом рынке, - руководитель "Укрэнерго" Ковальчук

Об этом пишет эксперт по энергетическим вопросам Украинского института будущего Адриан Прокип, сообщают Українські новини.

"Есть разные пути предотвращения злоупотреблений участниками рынка (электроэнергии - ред.). Один из наиболее эффективных - импорт. Сегодня возможность импорта электроэнергии фактически заблокирована на регуляторном уровне. Но с запуском рынка, он (импорт электроэнергии - ред.) будет свободно осуществляться", - пишет А.Прокип в статье "Страх и ненависть на рынке электроэнергии".

Данную точку зрения поддерживает руководитель НЭК "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук.

"Прошу обратить внимание, что с 1 июля 2019 года в нашу страну станет возможным (наконец-то) импорт электрической энергии", - написал В.Ковальчук на своей странице в Facebook.

По мнению Ковальчука, импорт электроэнергии может стать дополнительным фактором, повышающим конкуренцию на рынке электроэнергии.

В свою очередь, Антимонопольный комитет Украины подтвердил, что у него есть все механизмы и полномочия для того, чтобы на рынке не было антиконкурентных злоупотреблений.

"Мы имеем все необходимые инструменты чтобы остановить нарушения конкурентного законодательства - как механизм рекомендаций, так и механизм штрафов. Мы понимаем какие потенциально компании могут быть ответчиками с точки зрения АМКУ. Мы приветствуем первый шаг по либерализации рынка", - заявила Татьяна Кулешова, директор департамента АМКУ по исследованиям и расследования рынков ТЭК и ЖКХ.

С 1 июля в рамках второго этапа энергореформы заработает оптовый рынок электроэнергии, включающий рынок двухсторонних договоров, рынок на сутки вперед и внутрисуточный рынок, балансирующий рынок и рынок вспомогательных услуг. Антимонопольный комитет Украины намерен отслеживать процесс формирования предложений электроэнергии, условия договоров и специфику ценообразования на этих рынках. Это сделает невозможным доминирование отдельных компаний на рынке и установление экономически необоснованных цен.

Реформа рынка электроэнергии проводится в рамках имплементации Украиной Третьего энергопакета ЕС. Целью реформы является создание конкурентного оптового и розничного рынков электроэнергии по европейской модели.

От своевременного введения второго этапа реформы зависит получение Украиной макрофинансовой помощи от ЕС (500 млн евро) и кредита Всемирного банка (500 млн евро).