Следователь Смитюх, объявивший мне о подозрении в деле "Межигорья", имеет конфликт интересов на почти $1 млн, - Ющенко. ДОКУМЕНТ

Об этом Ющенко написал на своей странице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Миллион долларов за подозрение Ющенко! Сообщая мне о подозрении, следователь Смитюх Александр Федорович не сообщил своего руководителя Сергея Горбатюка о реальном конфликте интересов стоимостью почти 1 млн долларов. Так, Смитюх Александр Федорович является близким родственником (племянник) Смитюха Григория Евдокимовича (27 февраля 1961 года) - украинского политика, члена Партии регионов, который во времена Леонида Кучмы был заместителем Руководителя Государственного управления делами. Во время пребывания в должности в Государственном управлении делами Смитюк Г.Е. был выдан ордер на квартиру по адресу: г.. Киев, ул. Институтская, 18-А. В дальнейшем при смене власти, во времена президентства Ющенко В.А. распоряжением № 32 руководителя Государственного управления делами от 31.05.2005 года в связи с нарушением требований жилищного законодательства было отменено распоряжение № 27 от 27 января 2004 года "О предоставлении жилого помещения", которым была выдана квартира. В дальнейшем по указанной квартире был инициирован ряд судебных дел в которых сторонами выступают ООО "СІГОО" (35532873), и ООО "Міжнародна компанія "Антарес" (20056770) конечным бенефициаром которых является Смитюх Григорий Евдокимович. При этом, ориентировочная рыночная стоимость квартиры на сегодня составляет примерно 940 000 долларов США", - заявил Ющенко.

."Наличие родственных отношений между Смитюхом Григорием Евдокимовичем и Смитюхом Александром Федоровичем, спорных правоотношений, возникших по указанным судебным спорам по квартире, обстоятельств установленных судебными решениями, свидетельствуют об имеющемся реальный конфликт интересов по уголовным производствам относительно Ющенко Виктора Андреевича", - акцентировал экс-президент.

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"Согласно Закону Украины "О предотвращении коррупции" Смитюх Александр Федорович является субъектом, на которого распространяется действие этого закона, а потому должен был сообщить своему непосредственному руководителю Горбатюку Сергею Викторовичу о реальном конфликте интересов, а последний должен был предотвратить такой конфликт при осуществлении досудебного расследования указанных уголовных производств. В связи с указанными обстоятельствами я обратился с заявлением к Генеральному прокурору о проведении проверки указанных обстоятельств, и предоставления им правовой оценки", - резюмировал Ющенко.





Напомним, Ющенко по делу Межигорья подозревают в завладении имуществом стоимостью 540 млн. грн. Адвокат Ющенко, в свою очередь заявил, что эти подозрения: "Абсурд и ахинея. Готовы доказывать свою полную невиновность".