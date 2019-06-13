Полиция в Запорожской области проводила обыски у бизнеса и продавала незаконно изъятое имущество, - ГБР

Об этом сообщает пресс-служба ГБР, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что работники полиции на основании недостоверной информации обращались в суд с ходатайствами о проведении обысков у предпринимателей.

"В дальнейшем в ходе проведения обысков правоохранители изымали материальные ценности на значительные суммы денег и присваивали их через подконтрольные предприятия", - говорится в сообщении.

По данным ГБР, в настоящее время выявлено, что только во время одного обыска было незаконно изъято и впоследствии реализовано в пользу посторонних лиц имущества предприятия на сумму более чем на 300 тысяч гривен.

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В ведомстве добавили, что в целом правоохранителями проведено 24 подобных обыска, причиненные бизнесменам убытки устанавливаются.

Проводится досудебное расследование по факту злоупотребления работниками полиции властью или служебным положением (ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины).