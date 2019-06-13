У государства украли 724 млн на конкурсе Фонда гарантирования вкладов, но реакции властей и антикоррупционных органов нет, - Бутусов

Об этом главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов написал в фейсбуке.

"Судя по информации о продаже завода Фондом гарантирования вкладов, у страны нагло и откровенно украли 724 миллиона гривен - интересно, способны ли на эту аферу отреагировать антикоррупционные органы?

Молчат в НАБУ, может новости не все успели прочесть? Прискорбно, когда бизнесмен такого уровня как Андрей Веревский, принял участие в деле, очень похожем на откровенный грабеж. Который организовал Фонд гарантирования вкладов (директор - Константин Ворушилин).

В марте ФГВ провел аукцион по продаже производственного комплекса в Одесской области - "Ильичевский масложировой комбинат", "Ильичевский зерновой порт" и "Одесской масложировой комбинат", и за комплекс, оцененный в 4,85 миллиарда гривен, компания "Кернел" предложила 906 миллионов. Ок, пусть это в разы меньше суммы оценки, но хоть так, завод будет работать. Однако конкурс был отменен по суду. Но спустя три месяца, 7 июня, Фонд гарантирования вкладов проводит повторный конкурс по тем же самым заводам, и снова выигрывает "Кернел", но за другую цену - 182,5 миллиона гривен!

Ну ок, нет покупателей купить завод по оценочной стоимости, еще можно как-то объяснить, но как вы за три месяца опустили стоимость по сравнению с предыдущим конкурсом более чем в 4 раза?! Вы же сами задокументировали аферу. То есть после того, как "Кернел" согласился платить 906 миллионов, чиновники ФГВ и Кабмина подумали (Владимир Гройсман, привет) - а зачем столько платить в бюджет? Заплатите лучше разницу нам в карман, будет дешевле, а мы конкурс перенесем на каких-то три месяца. Интересно, а как будут теперь объяснять эту коррупцию? Что такого стряслось, что 39 тыс. кв. м промышленной недвижимости: действующий масложировой производственный комплекс с оборудованием, с доступом к подъездному железнодорожному пути и морскому транспортному порту, а также 5,43 га земель с целевым назначением для размещения масложирового комбината за три месяца подешевели более чем в 4 раза? Вроде не было там ураганов и торнадо, с чего бы так дешеветь заводу?

Молчат все государственные органы, да и не до того теперь государству...", - отмечает журналист.

Читайте также: Facebook забанил главреда "Цензор.НЕТ" Бутусова за пост о розыске десантника РФ Грицюка, позировавшего на фоне погибших украинских военнослужащих. СКРИНШОТ