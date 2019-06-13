ГБР открыло уголовное производство против экс-главы КСУ Шевчука

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила в комментарии "Укринформу" пресс-секретарь ведомства Анжелика Иванова.

"Следователи Государственного бюро расследований начали уголовное производство по факту злоупотребления служебным положением бывшим председателем Конституционного Суда", - сказала она.

Пресс-секретарь ГБР добавила, что дело было возбуждено после обращения народного депутата, в котором говорилось о том, что экс-глава КСУ незаконно назначил себе внештатных советников, что привело к лишним бюджетным расходам.

В настоящее время следователи проверяют действия бывшего председателя КСУ на признаки уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст.364 (злоупотребление властью или служебным положением) УК.

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Напомним, 14 мая Конституционный суд отправил своего главу Станислава Шевчука в отставку. В этот же день новым главой КС была избрана Наталья Шаптала.

На следующий день Конституционный суд обнародовал вывод постоянной комиссии по вопросам регламента и этики, ставший основанием для увольнения Шевчука. Согласно этому выводу, Шевчук уволен за подрыв авторитета суда и давление на коллег.

21 мая бывший глава Конституционного Суда Станислав Шевчук обжаловал свое увольнение.