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13.06.19 14:05

Зеленский поздравил Токаева с победой на выборах президента Казахстана и пригласил посетить Украину

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил Касым-Жомарта Токаева с победой на выборах президента Казахстана и пригласил его посетить Киев с визитом.

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"От имени народа Украины и от себя лично поздравляю Вас с победой на внеочередных выборах президента Республики Казахстан. Доверие, оказанное Вам избирателями, является свидетельством Вашего высокого авторитета и преданности служению народу Казахстана", - написал Зеленский в послании Токаеву, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Текст поздравительного письма опубликован в четверг в официальных казахстанских СМИ.

"Убежден, что обоюдными усилиями нам удастся углубить конструктивное сотрудничество между нашими странами на основе взаимной поддержки суверенитета и территориальной целостности", - отметил президент Украины.

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Зеленский пригласил Токаева посетить с визитом Украину "для придания нового импульса развитию отношений между Киевом и Нур-Султаном".

Он пожелал новому президенту Казахстана крепкого здоровья и новых успехов, а дружественному народу Казахстана - мира и процветания, говорится в сообщении.

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