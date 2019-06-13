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13.06.19 14:40

В течение недели на собственном минном поле подорвались два сапера противника, - разведка

Российско-оккупационные войска продолжают мероприятия по совершенствованию системы инженерных заграждений соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ. В частности, интенсивно оборудуются новые и обновляются уже существующие участки минно-взрывных заграждений.

разведка

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны, об этом сообщили в ГУР

По данным украинской разведки, инженерно-саперные подразделения противника активизировали ведение инженерной разведки местности в районах расположения своих войск с целью выявления неучтенных районов минирования и устранения ранее допущенных нарушений и ошибок в ходе минирования в авральном порядке, исполняя преступные приказы российского оккупационного командования.

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При этом, как отметили в ГУР, из-за отсутствия и недостоверности имеющихся карт минирования растет количество потерь личного состава противника в ходе работ на собственноручно заминированной территории. Так, на этой неделе на своем неучтенном минном поле погибли два сапера одного из инженерно-саперных подразделений противника.

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