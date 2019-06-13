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13.06.19 14:45

"Это просто еще один из способов давления на меня", - Шевчук о деле ГБР против него

Бывший глава Конституционного суда Станислав Шевчук считает, что открытое Государственным бюро расследований против него – это "еще один способ давления" на него и то, что к этому присоединились народные депутаты, свидетельствует о политической составляющей.

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 Об этом Шевчук сказал в комментарии LIGA.net, передает Цензор.НЕТ.

"Это просто еще один из способов давления на меня со стороны тех лиц, которые были инициаторами моего увольнения и сейчас пытаются установить контроль над КСУ. Поэтому им очень не хочется моего восстановления в должности", - сказал он.

Шевчук отметил, что тема со штатными и внештатными советниками "уже надоела всем" и тут нет никакого нарушения закона.

"А то, что к этим игрищам присоединились народные депутаты, еще раз свидетельствует о политической составляющей моего увольнения", - подчеркнул он.

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Ранее сегодня стало известно, что ГБР открыло уголовное дело против Шевчука

Напомним, 14 мая Конституционный суд отправил своего главу Станислава Шевчука в отставку. В этот же день новым главой КС была избрана Наталья Шаптала.

На следующий день Конституционный суд обнародовал вывод постоянной комиссии по вопросам регламента и этики, ставший основанием для увольнения Шевчука. Согласно этому выводу, Шевчук уволен за подрыв авторитета суда и давление на коллег.

21 мая бывший глава Конституционного Суда Станислав Шевчук обжаловал свое увольнение.

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