Правопорядок на выборах в Раду будут обеспечивать около 135 тыс. правоохранителей, - советник министра Стойко

Об этом сообщил советник министра внутренних дел Украины Иван Стойко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украину".

"В целом к обеспечению правопорядка на выборах будет привлечено приблизительно 135 тысяч правоохранителей", - сказал Стойко на брифинге в Киеве.

По словам советника министра, 70-73 тысячи – это непосредственно сотрудники Национальной полиции, ведь на каждом избирательном участке службу будут нести по два полицейских, как это было на президентских выборах.

При этом Стойко отметил, что в настоящее время МВД проводит расчеты личного состава, который будет задействован в обеспечении правопорядка на выборах, и конкретную цифру пока еще рано называть.

По словам советника главы МВД, также будут задействованы резервы.

"Все недочеты на президентских выборах мы учли… и делаем все … чтобы обеспечить безопасность избирательного процесса", - добавил он.

В свою очередь директор департамента коммуникации МВД Украины Артем Шевченко добавил, что в частности, будет обеспечена возможность полицейским голосовать на выборах по месту несения службы.

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