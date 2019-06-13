Я не жду какого-то себе теплого места в Раде, это не мое, - Климкин заявил, что не будет участвовать в парламентских выборах

"Нужно дать новому президенту возможность определять свою команду и идти вперед с такой переговорной командой, которую он назначит. А я, не переживайте, я себе свое место в этой реальности обязательно найду", - отметил он в интервью ТСН, передает Цензор.НЕТ.

По словам министра, у него есть по этому поводу немало идей.

"И в отношении участия в политической жизни, и в отношении... Пару книг нужно написать, поговорить с друзьями и соратниками о будущих проектах, некоторые из них будут политическими, некоторые – благотворительными. Идей есть очень много, над некоторыми я уже работаю, над некоторыми буду работать в ближайшее время. Вы услышите", - рассказал он.

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Климкин прокомментировал слухи о своих планах выдвигать свою кандидатуру в Раду по мажоритарке.

"Слушайте, это такая классная эмоциональная история была бы для меня – просто провести европейскую кампанию в одном из округов. Но многие из моих друзей убеждают, говорят: "Ну окей, ты выиграешь ту мажоритарку, попадешь в Верховную Раду, но в этой политике (и я это хорошо понимаю) на самом деле работают команды и выигрывают команды". Что делать одному, когда в этой Раде олигархи и некоторые политические лидеры все уже распределили? Поэтому есть другие пути влияния на политику, намного более мощные и более крепкие. Я не жду какого-то себе теплого места в Раде, это не мое. Если я куда-то иду – иду за результатом. Вот такая логика", - отметил министр.

По его словам, пока в Верховную Раду он не собирается.

"Это, безусловно будет политика. Когда вы почитаете в Интернете, что меня уже записали в тот американский университет, или в тот немецкий университет, где я буду преподавать, буду профессором или буду работать где-то в компании – нет. Все спокойно, я здесь, и точно никуда не исчезаю", - уточнил он.

Журналист также спросил Климкина, правда ли ему предлагали место в партийном списке "Голоса".

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"Я вел переговоры с некоторыми политическими проектами, но не нашел команду единомышленников, которые бы были способны делать реальные изменения в Украине. Мне важно, чтобы партийный проект, в котором я буду принимать участие, не был виртуальным. То есть он не был замкнут, чтобы это не была какая-то лидерская партия, в которой есть партийный список, но нет тысяч людей, которые реально имеют сердце и имеют желание изменить Украину. Вот это важно. Проекты должны идти от людей, а не от лидеров. Лидеры должны вести людей, но это должны быть реальные люди, а не виртуальная история", - подытожил глава МИД.