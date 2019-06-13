Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
13.06.19 15:08

Я не жду какого-то себе теплого места в Раде, это не мое, - Климкин заявил, что не будет участвовать в парламентских выборах

Министр иностранных дел Павел Климкин рассказал о своих планах после того, как Верховная Рада, вероятно, проголосует за его отставку. По его словам, он пока не собирается идти на парламентские выборы.

климкин

"Нужно дать новому президенту возможность определять свою команду и идти вперед с такой переговорной командой, которую он назначит. А я, не переживайте, я себе свое место в этой реальности обязательно найду", - отметил он в интервью ТСН, передает Цензор.НЕТ.

По словам министра, у него есть по этому поводу немало идей.

"И в отношении участия в политической жизни, и в отношении... Пару книг нужно написать, поговорить с друзьями и соратниками о будущих проектах, некоторые из них будут политическими, некоторые – благотворительными. Идей есть очень много, над некоторыми я уже работаю, над некоторыми буду работать в ближайшее время. Вы услышите", - рассказал он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Климкин: Украина сможет стать членом ЕС ближе к 2035 году

Климкин прокомментировал слухи о своих планах выдвигать свою кандидатуру в Раду по мажоритарке.

"Слушайте, это такая классная эмоциональная история была бы для меня – просто провести европейскую кампанию в одном из округов. Но многие из моих друзей убеждают, говорят: "Ну окей, ты выиграешь ту мажоритарку, попадешь в Верховную Раду, но в этой политике (и я это хорошо понимаю) на самом деле работают команды и выигрывают команды". Что делать одному, когда в этой Раде олигархи и некоторые политические лидеры все уже распределили? Поэтому есть другие пути влияния на политику, намного более мощные и более крепкие. Я не жду какого-то себе теплого места в Раде, это не мое. Если я куда-то иду – иду за результатом. Вот такая логика", - отметил министр.

По его словам, пока в Верховную Раду он не собирается.

"Это, безусловно будет политика. Когда вы почитаете в Интернете, что меня уже записали в тот американский университет, или в тот немецкий университет, где я буду преподавать, буду профессором или буду работать где-то в компании – нет. Все спокойно, я здесь, и точно никуда не исчезаю", - уточнил он.

Журналист также спросил Климкина, правда ли ему предлагали место в партийном списке "Голоса".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Очередной российский "развод", - Климкин о визите комиссара Миятович в оккупированный Крым

"Я вел переговоры с некоторыми политическими проектами, но не нашел команду единомышленников, которые бы были способны делать реальные изменения в Украине. Мне важно, чтобы партийный проект, в котором я буду принимать участие, не был виртуальным. То есть он не был замкнут, чтобы это не была какая-то лидерская партия, в которой есть партийный список, но нет тысяч людей, которые реально имеют сердце и имеют желание изменить Украину. Вот это важно. Проекты должны идти от людей, а не от лидеров. Лидеры должны вести людей, но это должны быть реальные люди, а не виртуальная история", - подытожил глава МИД.

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100