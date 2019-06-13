Зеленский признал факт противоправной бездеятельности Порошенко, который не издал указ о назначения Ларисы Гольник судьей полтавского суда. ДОКУМЕНТ

Об этом сама Гольник написала в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.

"Жаль, что судебное разбирательство затянулось на длительное время (иск был подан еще 17 ноября 2018 года). Было бы справедливым и показательным, если бы отвечать за бездействие (материально и политически) пришлось тем, кто его проявил. В то же время очень хорошо, что президент Владимир Зеленский отмежевался от позорной практики своего предшественника. И добровольно признал справедливость моих исковых требований", - написала она.

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Гольник отметила, что не знает примеров, чтобы государственные органы, тем более - такого уровня, шли на примирение с лицами, чьи права они нарушили.

"Этот месседж от нового президента является очень положительным. Надеюсь, он будет служить образцом для подражания другими государственными структурами", - подчеркнула Гольник.

Ранее Цензор.НЕТ писал, что полтавскую судью-обличителя Ларису Гольник не допустили к конкурсу в Антикоррупционный суд.

Кроме того сообщалось, что полтавская судья Лариса Гольник заявляла о нападении на нее неизвестными. По ее версии, нападение было организовано окружением мэра Полтавы Александра Мамая.



В мае 2014 года в Октябрьский районный суд Полтавы поступило дело городского головы Александра Мамая. Речь шла о конфликте интересов в отношении земельных участков, которые он предоставил своей падчерице.



Гольник отказалась вынести решение в пользу мэра Полтавы Александра Мамая. Резонансное дело получило огласку из-за коррупционного разоблачения мэра и давления на Ларису Гольник со стороны председательствующего суда.