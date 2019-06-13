Дело Труханова о недостоверном декларировании отправлено в суд, - САП

13 июня 2019 г. прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры предоставили Геннадию Труханову и его защитникам копии обвинительного акта и реестр материалов досудебного расследования, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу САП.

Сейчас обвинительный акт передается в суд для рассмотрения по существу.

Одесский городской голова подозревается в представлении заведомо недостоверных сведений в декларациях лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления за 2015-2016 годы. Досудебным расследованием установлено, что субъектом декларирования в декларациях за 2015 и 2016 годы представлены заведомо недостоверные сведения в отношении имущества и других объектов декларирования, которые отличаются от достоверных на сумму более 33 млн грн и 18 млн грн соответственно.

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