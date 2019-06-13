Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
13.06.19 15:54

Дело Труханова о недостоверном декларировании отправлено в суд, - САП

Под процессуальным руководством САП детективами НАБУ завершено досудебное расследование в уголовном производстве в отношении Одесского городского головы Геннадия Труханова, который подозревается в совершении преступления, предусмотренного ст. 366-1 УК Украины.

Дело Труханова о недостоверном декларировании отправлено в суд, - САП

13 июня 2019 г. прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры предоставили Геннадию Труханову и его защитникам копии обвинительного акта и реестр материалов досудебного расследования, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу САП.

Сейчас обвинительный акт передается в суд для рассмотрения по существу.

Одесский городской голова подозревается в представлении заведомо недостоверных сведений в декларациях лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления за 2015-2016 годы. Досудебным расследованием установлено, что субъектом декларирования в декларациях за 2015 и 2016 годы представлены заведомо недостоверные сведения в отношении имущества и других объектов декларирования, которые отличаются от достоверных на сумму более 33 млн грн и 18 млн грн соответственно.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Труханов заявил, что был бы не против "консультаций" с Коломойским

Дело Труханова о недостоверном декларировании отправлено в суд, - САП 01

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100