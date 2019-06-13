Глава ПЦУ митрополит Епифаний анонсировал реформы для привлечения молодежи

Об этом предстоятель ПЦУ написал на своей странице в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Церковь должна отвечать на вызовы времени, поэтому очень важно, чтобы священники менялись, совершенствовались, понимали современные потребности общества, были знакомы с новинками, информационными технологиями. Наша православная украинская молодежь требует именно таких современных и одновременно духовных пастырей", - считает митрополит Епифаний.

По мнению главы церкви, не должно быть дополнительных препятствий для посещения храмов молодежью.

"Поэтому мы будем делать соответствующие шаги, чтобы Церковь всегда отвечала на вызовы, но делать это постепенно. При этом, вероучения является неизменным, ибо истина не подлежит изменениям во времени. Реформы могут касаться социального служения, духовного образования, воскресных школ, традиций и обрядов, вносить нужные современные коррективы", - пообещал предстоятель ПЦУ.

Читайте на Цензор.НЕТ: Мы созываем поместный собор на 20 июня. Этим мы покажем, что Киевский патриархат был, есть и будет, - Филарет

При этом, как подчеркнул митрополит Епифаний главной реформой остается внутренняя - "которая состоит в том, чтобы в своей жизни христиане жили по Закону Божию" .