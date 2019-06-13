ООН признала затянутость и неэффективность расследований дел Майдана, убийств Шеремета и Гандзюк

Об этом заявила глава миссии Фиона Фрейзер во время презентации доклада о ситуации с правами человека в Украине в период 16 февраля-15 мая 2019 года, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Прошло 5 лет после убийств на Майдане зимой 2014 года, а также после убийств и насильственных смертей в Одессе 2 мая того же года. Расследования и судебные производства являются затяжными и неэффективными, хотя мы отмечаем определенный прогресс в расследовании, которое осуществляет Генеральная прокуратура", - сказала Фрейзер.

Также в докладе отмечается, что до сих пор не привлечены к ответственности виновные в убийствах и нападениях на правозащитников и представителей СМИ. В качестве примера Фрейзер назвала расследования убийств Павла Шеремета и Олеся Бузины.

Кроме того представитель ООН отметила, что не привлечены к ответственности заказчики нападения на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк.

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