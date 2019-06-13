Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
13.06.19 16:38

Мошенник, выдававший себя за родственника Холодницкого с целью заработать $2 млн, сел в тюрьму на 6 лет

Сергея Лаврова, который пытался получить $2 млн у Александра Онищенко, выдавая себя за родственника главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого, суд отправил за решетку на 6 лет.

Мошенник, выдававший себя за родственника Холодницкого с целью заработать $2 млн, сел в тюрьму на 6 лет

Об этом написала в фейсбуке пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган, сообщает Цензор.НЕТ.

"Помните "родственника" руководителя САП Назара Холодницкого, который за миллион с копейками долларов предлагал нардепу Онищенко решить вопрос о закрытии "газового дела"? Прокуроры решили. По УПК. В Голосеевском райсуде Киева. Приговор - 6 лет за решеткой", - написала она.

Смотрите также: На Черкасщине инспектор Госрыбагентства попался на взятке 25 тыс. грн. ФОТОрепортаж

Как известно, одессита Сергея Лаврова задержали в ноябре 2016 года в Киеве в момент передачи ему половины оговоренной суммы - $1 млн. Мужчина называл себя родственником руководителя антикоррупционной прокуратуры и за эти деньги обещал добиться приостановления дела против беглого нардепа Александра Онищенко о хищении государственных средств при добыче и продаже природного газа в рамках договоров о совместной деятельности с ОАО "Укргаздобыча".

Сам Холодницкий любое родство с этим мужчиной отрицает.

Мошенник, выдававший себя за родственника Холодницкого с целью заработать $2 млн, сел в тюрьму на 6 лет 01

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100